Дериглазова: моя сегодняшняя стратегия — это поддержка и доверие команде

Российская рапиристка Инна Дериглазова, завоевавшая золотую медаль в составе сборной России по фехтованию, поделилась впечатлениями от победы в финале.

«Моя сегодняшняя стратегия — это поддержка и доверие команде. Главным для нас было то, что мы были настоящей командой. У меня уже были успехи раньше, но после этой победы особые чувства. Это очень эмоциональный момент для меня. Эта победа для моей семьи и моих друзей, которые меня очень хорошо поддерживали, а также для всех остальных, кто поддерживал нашу команду. А ещё для всех тренеров», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.