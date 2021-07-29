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Василий Титов объяснил, за что начал ещё больше уважать гимнаста Никиту Нагорного

Василий Титов объяснил, за что начал ещё больше уважать гимнаста Никиту Нагорного
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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов высказался о бронзовых медалях в индивидуальном многоборье, которые завоевали на Олимпийских играх – 2020 в Токио Ангелина Мельникова и Никита Нагорный. Также глава ФСГР рассказал, что стал ещё больше уважать Нагорного после того, как гимнаст признал, что не сумел выиграть золото или серебро из-за собственных ошибок.

«Никита сам понял, что это он виноват, и он нашёл в себе силы честно в этом признаться! Я за это его уважаю очень сильно. Очень удобно ему было бы говорить, что его где-то придержали, но судейство — вещь субъективная, там всегда возможны какие-то вещи. Слава богу, что он не пошёл по этому пути и разобрался в себе. Когда он понял, что три снаряда «проспал», то сам себе сказал — почему за третье место борюсь? Поздновато так приходить в себя. Но то, что у него нашлось мужество честно всё рассказать об этом, я за это его начал ещё больше уважать. Он лидер команды, показал образец очень честного и критического отношения к самому себе.

Не прощает спорт раскачивания на таких крупных турнирах, как Олимпийские игры и чемпионаты мира. Из разряда «я сейчас не поработаю, а потом догоню». Ну не бывает так! Посмотрите, как сразу прыгнула опорный бразильянка, и какая разница была между ней и Мельниковой. Конечно, была бы более справедливой ситуация, если бы у Ангелины было серебро, но ничего не прилетает с неба, за всё нужно бороться.

Когда мы начинаем говорить в категориях «я упал и он упал, но у него оценка выше», то это не разговор. Делай без ошибок и не падай — тебе никакие судьи не помешают. Ангелина объективно сегодня оказалась слабее, как бы мы ни хотели и ни расстраивались. Не надо делать это злым умыслом судей. Вчера такую же историю пытались сделать с Никитой, что его якобы придержали и так далее. Но если бы Ангелина сегодня не ошиблась на бревне и нормально доделала вольные, у нас был бы другой результат. Я понимаю, когда у тебя всё безупречно, но тебя засуживают и ставят гораздо ниже, тогда я могу понять недовольство. Судьи, между прочим, сегодня исправляли ошибки. Поэтому я не вижу оснований предъявлять претензии судьям. Нам самим есть над чем работать, не ошибаться самим», — приводит слова Титова «РИА Новости».

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