Чемпионка Олимпийских игр Вайцеховская: по-моему, ВАДА должно убить себя об стену

Российская спортсменка Елена Вайцеховская поделилась мнением по поводу выступления американской гимнастки Симоны Байлз.

«Мне никогда не нравилась Симона Байлз как гимнастка. Вообще не мой эталон гимнастического совершенства. Я никогда не была сторонницей политики терапевтических исключений (ТИ). Но сейчас думаю: разве нормально (в оригинале использовано более грубое слово) со стороны ВАДА не договориться с организаторами ОИ о фармакологической теме? О том, чтобы спортсмены, имеющие эти самые долбанные ТИ, не оказывались в такой ситуации, как оказалась Байлз, потеряв возможность принимать препарат, к которому привыкла, без которого она — потенциальный клиент психушки? Я знаю, что такое — потеряться в воздухе. Это реально врагу не пожелаешь. По-моему, WADA должна убить себя об стену… Прямо сейчас, блин. Тем более что нигде, кроме как в Японии, этим идиотам не объяснят, как наиболее технично нужно делать харакири», — написала Вайцеховская в своём блоге.