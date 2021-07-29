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Чемпионка Олимпийских игр Вайцеховская: по-моему, ВАДА должно убить себя об стену

Чемпионка Олимпийских игр Вайцеховская: по-моему, ВАДА должно убить себя об стену
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Российская спортсменка Елена Вайцеховская поделилась мнением по поводу выступления американской гимнастки Симоны Байлз.

«Мне никогда не нравилась Симона Байлз как гимнастка. Вообще не мой эталон гимнастического совершенства. Я никогда не была сторонницей политики терапевтических исключений (ТИ). Но сейчас думаю: разве нормально (в оригинале использовано более грубое слово) со стороны ВАДА не договориться с организаторами ОИ о фармакологической теме? О том, чтобы спортсмены, имеющие эти самые долбанные ТИ, не оказывались в такой ситуации, как оказалась Байлз, потеряв возможность принимать препарат, к которому привыкла, без которого она — потенциальный клиент психушки? Я знаю, что такое — потеряться в воздухе. Это реально врагу не пожелаешь. По-моему, WADA должна убить себя об стену… Прямо сейчас, блин. Тем более что нигде, кроме как в Японии, этим идиотам не объяснят, как наиболее технично нужно делать харакири», — написала Вайцеховская в своём блоге.

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