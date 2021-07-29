Рапиристка Мартьянова рассказала, как выступала с травмой в финале Олимпиады

Российская рапиристка Марта Мартьянова рассказала о выступлении в финале Олимпиады в Токио.

«Я была травмирована, но главным для меня было понять, что никаких замен у нас больше нет. У меня не было возможности думать о чём-то ещё, кроме борьбы и очков. Старалась не чувствовать боль, а вместо этого чувствовать, что я должна поддерживать свою команду», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.