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Симона Байлз поздравила Сунису Ли, ставшую олимпийской чемпионкой в многоборье

Четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года по спортивной гимнастике Симона Байлз поздравила подругу по сборной США Сунису Ли с победой в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

«Поздравляю, Принцесса! Абсолютно убила их. Олимпийская чемпионка здесь, перед вами! Беспредельно горжусь тобой!» — написала Байлз на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Симоны Байлз в «Инстаграме».

В борьбе за золото в абсолютном первенстве Ли опередила бразильянку Ребеку Андраде и россиянку Ангелину Мельникову.

Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье после неудачи в опорном прыжке, но стала серебряным призёром Игр. От участия в индивидуальном многоборье Симона отказалась.

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