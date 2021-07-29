Симона Байлз поздравила Сунису Ли, ставшую олимпийской чемпионкой в многоборье

Четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года по спортивной гимнастике Симона Байлз поздравила подругу по сборной США Сунису Ли с победой в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио.
«Поздравляю, Принцесса! Абсолютно убила их. Олимпийская чемпионка здесь, перед вами! Беспредельно горжусь тобой!» — написала Байлз на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Симоны Байлз в «Инстаграме».
В борьбе за золото в абсолютном первенстве Ли опередила бразильянку Ребеку Андраде и россиянку Ангелину Мельникову.
Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье после неудачи в опорном прыжке, но стала серебряным призёром Игр. От участия в индивидуальном многоборье Симона отказалась.
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