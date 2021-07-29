Почему российские гимнастки проиграли личное многоборье? Ведь даже Байлз снялась заранее!

Снятие американской гимнастки Симоны Байлз с личного многоборья на Олимпийских играх в Токио открыло путь на вершину всем остальным. Оставалось только дождаться, кто лучше использует представившийся шанс. К сожалению, российским гимнасткам подняться на вершину не удалось. Капитан сборной России Ангелина Мельникова сумела зацепиться за бронзовую награду после заключительного вида, а Владислава Уразова осталась четвёртой. Выиграла же американка Суниса Ли.

Претенденток на высокие места в многоборье, как обычно, определили в одну группу. И в этой группе оказались Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, американки Суниса Ли и Джейд Кэри, бельгийка Нина Дервель и бразильянка Ребека Андраде. Возможно, присутствие в группе сильнейших гимнасток из Бельгии и Бразилии выглядит несколько непривычно, но таковы реалии.

Четыре снаряда, в отличие от шести мужских, не оставляют даже малейших шансов отыграться в случае грубой ошибки. Как произошло, например, с Кэри, которая свалилась с бревна. Дервель же просто не хватило сложности на опорном прыжке и бревне. И даже фантастическая комбинация на брусьях Дервель не спасла.

Борьбу за медали вели те, кто выступал стабильно на всех снарядах – американка Ли, бразильянка и две россиянки. Всё в итоге решила сложность программ. У наших девушек нигде она не была запредельной. А вот Ли просто шикарную оценку получила за традиционно российский снаряд – брусья, опередив Мельникову на 0,4 балла. Бразильянка же вообще ушла вперёд сразу с опорного прыжка – самого первого вида программы.

Как и у парней, всё решали вольные упражнения. Чтобы претендовать на чемпионство, Мельниковой и Уразовой нужно было показывать чистые программы с базовой сложностью минимум 5,8 балла, а желательно – 6,0. Владислава выполнила абсолютно всё безупречно, но с коэффициентом сложности 5,1! С такими программами призёрами Олимпийских игр не становятся. Даже если тебе 16 лет, сложность должна быть выше.

Мельникова показала программу со сложностью 5,7, но сделать всё чисто не удалось. Судьи рассмотрели все шероховатости и за исполнение поставили не ту оценку, на которую рассчитывала Ангелина. Американка и бразильянка выступали позже капитана сборной России и сделали то, что и должны были в такой ситуации – обошлись без грубых ошибок. Запас после предыдущих снарядов был на стороне Ли, а сложность на стороне Андраде.

Обе они обошли Мельникову, которая стала третьей. Жаль, но Ангелине не удалось стать первой в истории российской гимнастики победительницей олимпийского многоборья. Американка – чемпионка, бразильянка сенсационно на втором месте. Владислава Уразова чуть-чуть проиграла соотечественнице. Но наши девушки в любом случае олимпийские чемпионки. Великолепное командное многоборье у них теперь никто не отнимет.