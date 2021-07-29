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Олимпийские игры 2021, спортивная гимнастика — россиянка Мельникова завоевала бронзовую медаль в многоборье

Почему российские гимнастки проиграли личное многоборье? Ведь даже Байлз снялась заранее!
Андрей Шитихин
Мельникова завоевала бронзу в многоборье
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Ангелина Мельникова могла стать первой в истории чемпионкой из России, но в острейшей борьбе заняла только третье место.

Снятие американской гимнастки Симоны Байлз с личного многоборья на Олимпийских играх в Токио открыло путь на вершину всем остальным. Оставалось только дождаться, кто лучше использует представившийся шанс. К сожалению, российским гимнасткам подняться на вершину не удалось. Капитан сборной России Ангелина Мельникова сумела зацепиться за бронзовую награду после заключительного вида, а Владислава Уразова осталась четвёртой. Выиграла же американка Суниса Ли.

Олимпиада 2020. Спортивная гимнастика
Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал
29 июля 2021, четверг. 13:50 МСК
Окончено
1
Суниса Ли
США
57.433
2
Ребека Андраде
Бразилия
57.298
3
Ангелина Мельникова
Россия
57.199

Претенденток на высокие места в многоборье, как обычно, определили в одну группу. И в этой группе оказались Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, американки Суниса Ли и Джейд Кэри, бельгийка Нина Дервель и бразильянка Ребека Андраде. Возможно, присутствие в группе сильнейших гимнасток из Бельгии и Бразилии выглядит несколько непривычно, но таковы реалии.

Четыре снаряда, в отличие от шести мужских, не оставляют даже малейших шансов отыграться в случае грубой ошибки. Как произошло, например, с Кэри, которая свалилась с бревна. Дервель же просто не хватило сложности на опорном прыжке и бревне. И даже фантастическая комбинация на брусьях Дервель не спасла.

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Борьбу за медали вели те, кто выступал стабильно на всех снарядах – американка Ли, бразильянка и две россиянки. Всё в итоге решила сложность программ. У наших девушек нигде она не была запредельной. А вот Ли просто шикарную оценку получила за традиционно российский снаряд – брусья, опередив Мельникову на 0,4 балла. Бразильянка же вообще ушла вперёд сразу с опорного прыжка – самого первого вида программы.

Как и у парней, всё решали вольные упражнения. Чтобы претендовать на чемпионство, Мельниковой и Уразовой нужно было показывать чистые программы с базовой сложностью минимум 5,8 балла, а желательно – 6,0. Владислава выполнила абсолютно всё безупречно, но с коэффициентом сложности 5,1! С такими программами призёрами Олимпийских игр не становятся. Даже если тебе 16 лет, сложность должна быть выше.

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Мельникова показала программу со сложностью 5,7, но сделать всё чисто не удалось. Судьи рассмотрели все шероховатости и за исполнение поставили не ту оценку, на которую рассчитывала Ангелина. Американка и бразильянка выступали позже капитана сборной России и сделали то, что и должны были в такой ситуации – обошлись без грубых ошибок. Запас после предыдущих снарядов был на стороне Ли, а сложность на стороне Андраде.

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Обе они обошли Мельникову, которая стала третьей. Жаль, но Ангелине не удалось стать первой в истории российской гимнастики победительницей олимпийского многоборья. Американка – чемпионка, бразильянка сенсационно на втором месте. Владислава Уразова чуть-чуть проиграла соотечественнице. Но наши девушки в любом случае олимпийские чемпионки. Великолепное командное многоборье у них теперь никто не отнимет.

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