Американская гребчиха заявила, что ей противно видеть серебро россиян на Олимпиаде-2020

Американская гребчиха Меган Калмо заявила, что испытывает неприязнь к российским спортсменам.

«Видеть, как команда, которая не должна принимать участие в Олимпийских играх, уходит с пьедестала с серебряными медалями — противно. В целом я разочарована ситуацией и сочувствую спортсменам, участвовавшим в финале группы А. Испытываю самые тёплые чувства ко всем своим друзьям и заклятым врагам, которые отдали всё на этих Играх», — написала спортсменка в своём «твиттере».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.