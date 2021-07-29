Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Олимпийской чемпионке-2021 по гребному слалому починили лодку с помощью презерватива

Олимпийской чемпионке по гребному слалому починили лодку с помощью презерватива
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийской гребчихе Джессике Фокс во время гонки специалисты починили лодку с помощью презерватива.

На повреждённый нос байдарки был нанесён соответствующий материал. Затем мастера обмотали нужный участок лодки презервативом, чтобы удерживающая место поломки смесь не вывалилась наружу.

После этого спортсменка выиграла золото Олимпийских игр — 2020 в гребном слаломе в каноэ-одиночке. Серебряным призёром стала британка Мэллори Франклин. Бронза досталась немке Андреа Херцог.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Новость по теме
Американская гребчиха заявила, что ей противно видеть серебро россиян на Олимпиаде-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021