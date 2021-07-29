Олимпийской чемпионке по гребному слалому починили лодку с помощью презерватива

Австралийской гребчихе Джессике Фокс во время гонки специалисты починили лодку с помощью презерватива.

На повреждённый нос байдарки был нанесён соответствующий материал. Затем мастера обмотали нужный участок лодки презервативом, чтобы удерживающая место поломки смесь не вывалилась наружу.

После этого спортсменка выиграла золото Олимпийских игр — 2020 в гребном слаломе в каноэ-одиночке. Серебряным призёром стала британка Мэллори Франклин. Бронза досталась немке Андреа Херцог.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.