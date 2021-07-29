Депутат Лебедев: высказывания гребчихи из США недопустимы. Плохое воспитание

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал высказывание американской гребчихи, которая заявила, что ей противно видеть россиян призёрами Олимпийских игр.
«Это личный фактор человека. Это говорит о её плохом воспитании и низком уровне образования. Образованный человек никогда не позволит себе подобных высказываний в публичном пространстве. Это недопустимо. Но мы сами много уделяем внимания таким вопросам. Сначала раструбили про чилийского журналиста и Медведева, сейчас это. Эти провокации для этого и созданы. Мы не должны на это внимание обращать. Вспомните великую басню Крылова: «Моська, знать она сильна, коль лает на слона». Давайте идти вперёд и не обращать на это внимания», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 29 июля 2021
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