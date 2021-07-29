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Депутат Лебедев: высказывания гребчихи из США недопустимы. Плохое воспитание

Депутат Лебедев: высказывания гребчихи из США недопустимы. Плохое воспитание
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Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал высказывание американской гребчихи, которая заявила, что ей противно видеть россиян призёрами Олимпийских игр.

«Это личный фактор человека. Это говорит о её плохом воспитании и низком уровне образования. Образованный человек никогда не позволит себе подобных высказываний в публичном пространстве. Это недопустимо. Но мы сами много уделяем внимания таким вопросам. Сначала раструбили про чилийского журналиста и Медведева, сейчас это. Эти провокации для этого и созданы. Мы не должны на это внимание обращать. Вспомните великую басню Крылова: «Моська, знать она сильна, коль лает на слона». Давайте идти вперёд и не обращать на это внимания», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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