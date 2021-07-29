Лукашенко: мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось?

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о развитии спорта в стране.
«Как видите, Олимпиада. Так у нас и в спорте море вопросов. Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями. Надо из всей этой массы физкультурно-спортивной, в которую мы вкладываем огромные деньги, выбирать отдельные команды, спортсменов и вкладывать в них средства, которые завтра дадут результат. Вот это не сделано.
Поэтому вроде и неплохо, все занимаются спортом, а медалей нет. Почему? Потому что не вкладываем, зёрна эти не выбираем и не взращиваем их. Поэтому эта социальная сфера нуждается в серьёзной реформе», — сказал президент Беларуси на встрече, посвящённой рассмотрению кадровых вопросов в стране.
- 30 июля 2021
-
00:25
-
00:09
- 29 июля 2021
-
23:44
-
23:40
-
23:40
-
23:21
-
23:12
-
22:54
-
22:41
-
22:39
-
22:28
-
22:24
-
22:04
-
21:59
-
21:25
-
21:13
-
21:03
-
21:00
-
20:57
-
20:45
-
20:37
-
20:02
-
19:43
-
19:42
-
19:28
-
19:26
-
19:12
-
19:09
-
18:54
-
18:14
-
18:01
-
17:56
-
17:49
-
17:49
-
17:42