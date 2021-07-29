Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Александр Лукашенко — об Олимпиаде-2021: мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна

Лукашенко: мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось?
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о развитии спорта в стране.

«Как видите, Олимпиада. Так у нас и в спорте море вопросов. Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями. Надо из всей этой массы физкультурно-спортивной, в которую мы вкладываем огромные деньги, выбирать отдельные команды, спортсменов и вкладывать в них средства, которые завтра дадут результат. Вот это не сделано.

Поэтому вроде и неплохо, все занимаются спортом, а медалей нет. Почему? Потому что не вкладываем, зёрна эти не выбираем и не взращиваем их. Поэтому эта социальная сфера нуждается в серьёзной реформе», — сказал президент Беларуси на встрече, посвящённой рассмотрению кадровых вопросов в стране.

Новость по теме
Американская гребчиха заявила, что ей противно видеть серебро россиян на Олимпиаде-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021