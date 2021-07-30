Немецкий тренер покинет Олимпиаду в Токио из-за расистского скандала

Тренер сборной Германии по велоспорту Патрик Мостер покинет Олимпийские игры в Токио в связи с тем, что он оскорбил спортсменов из Алжира и Эритреи. Такое решение приняла федерация велоспорта Германии.
Во время проведения велошоссейной гонки Мостер выкрикивал фразу «get the camel drivers», которую с английского можно перевести как «выиграйте у этих погонщиков верблюдов», сообщает ESPN.
После инцидента федерация велоспорта Германии опубликовала пресс-релиз.
«Руководство команды на Олимпиаде в Токио решило, что Патрик Мостер не может продолжать свою работу во главе национальной команды по велоспорту. Специалист вернётся в Германию», — говорится в официальном заявлении.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 30 июля 2021
-
00:51
-
00:49
-
00:25
-
00:09
- 29 июля 2021
-
23:44
-
23:40
-
23:40
-
23:21
-
23:12
-
22:54
-
22:41
-
22:39
-
22:28
-
22:24
-
22:04
-
21:59
-
21:25
-
21:13
-
21:03
-
21:00
-
20:57
-
20:45
-
20:37
-
20:02
-
19:43
-
19:42
-
19:28
-
19:26
-
19:12
-
19:09
-
18:54
-
18:14
-
18:01
-
17:56
-
17:49