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Немецкий тренер покинет Олимпиаду в Токио-2021 из-за расистского скандала

Немецкий тренер покинет Олимпиаду в Токио из-за расистского скандала
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Тренер сборной Германии по велоспорту Патрик Мостер покинет Олимпийские игры в Токио в связи с тем, что он оскорбил спортсменов из Алжира и Эритреи. Такое решение приняла федерация велоспорта Германии.

Во время проведения велошоссейной гонки Мостер выкрикивал фразу «get the camel drivers», которую с английского можно перевести как «выиграйте у этих погонщиков верблюдов», сообщает ESPN.

После инцидента федерация велоспорта Германии опубликовала пресс-релиз.

«Руководство команды на Олимпиаде в Токио решило, что Патрик Мостер не может продолжать свою работу во главе национальной команды по велоспорту. Специалист вернётся в Германию», — говорится в официальном заявлении.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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