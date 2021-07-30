Женская сборная Канады взяла золото в гребле в восьмёрках на Олимпийских играх — 2020

В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялся финальный заезд Олимпийских игр – 2020 по академической гребле в восьмёрках у женщин на дистанцию 2000 м.

Золото взяли представители Канады (5:59.13), вторыми стали спортсмены из Новой Зеландии (6:00.04), а замкнули тройку призёров китайцы (6:01.21).

Ранее в первом финале этого игрового дня Олимпийских игр – 2020 россиянка Анна Пракатень в одиночке выиграла серебряную медаль, следом за ней состоялся ещё один финал у мужчин, где другой представитель России – Александр Вязовой занял пятое место.

Всего у России на текущих Олимпийских играх – 2020 в медальном зачёте 29 наград, из которых 8 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых.

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