Российский пловец Евгений Рылов выиграл золото Олимпиады-2020 на дистанции 200 м на спине
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Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль Игр в Токио на дистанции 200 м на спине, установив олимпийский рекорд. Серебро завоевал американец Райан Мёрфи. Бронза досталась британцу Люку Гринбанку.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 200 м на спине
1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,27 (олимпийский рекорд).
2. Райан Мёрфи (США) — 1.54,15.
3. Люк Гринбанк (Великобритания) — 1.54,72.
Для сборной России эта золотая медаль стала девятой на Олимпиаде-2020 в Токио. В медальном зачёте Россия идёт на четвёртом месте.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год.
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