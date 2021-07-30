Осипова вышла в 1/4 финала ОИ-2020 по стрельбе из лука, победив британскую спортсменку
Поделиться
В Токио (Япония) на арене «Юменосима Парк» проходят соревнования 1/8 финала индивидуального первенства Олимпийских игр – 2020 по стрельбе из лука, где представительница России Елена Осипова уверенно прошла Бриони Питман из Великобритании, победив со счётом 6:0.
На этой же стадии вылетела соотечественница Осиповой — Ксения Перова, которая уступила Дипике Кумари из Индии со счётом 5:6.
Встречи 1/4 финала пройдут также сегодня, в пятницу, 30 июля. Начало запланировано на 8:45 мск.
Всего у России на текущих Олимпийских играх – 2020 в медальном зачёте 30 наград, из которых 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых. Отметим, что стрельба из лука принесла в нашу копилку наград одно серебро.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
Комментарии
- 30 июля 2021
-
06:28
-
06:17
-
06:06
-
06:05
-
05:55
-
05:51
-
05:48
-
05:36
-
05:30
-
05:26
-
05:21
-
05:06
-
05:00
-
04:56
-
04:50
-
04:44
-
04:37
-
04:25
-
04:15
-
03:55
-
03:47
-
03:42
-
02:30
-
00:51
-
00:49
-
00:25
-
00:09
- 29 июля 2021
-
23:44
-
23:40
-
23:40
-
23:21
-
23:12
-
22:54
-
22:41
-
22:39
Партнерский контент