Осипова вышла в 1/4 финала ОИ-2020 по стрельбе из лука, победив британскую спортсменку

В Токио (Япония) на арене «Юменосима Парк» проходят соревнования 1/8 финала индивидуального первенства Олимпийских игр – 2020 по стрельбе из лука, где представительница России Елена Осипова уверенно прошла Бриони Питман из Великобритании, победив со счётом 6:0.

На этой же стадии вылетела соотечественница Осиповой — Ксения Перова, которая уступила Дипике Кумари из Индии со счётом 5:6.

Встречи 1/4 финала пройдут также сегодня, в пятницу, 30 июля. Начало запланировано на 8:45 мск.

Всего у России на текущих Олимпийских играх – 2020 в медальном зачёте 30 наград, из которых 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых. Отметим, что стрельба из лука принесла в нашу копилку наград одно серебро.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся