Афремова не смогла выйти в финал турнира гонок на BMX на Олимпиаде в Токио

Российская велогонщица на BMX Наталья Афремова не смогла выйти в финал Олимпийских игр в Токио. В полуфинальном заезде она заняла пятое место, показав время 46,4.
Победителем заезда стала британка Бетани Шривер, показав время 45,1.
В финал турнира прошли лучшие четыре спортсмена в заезде.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 12 серебряных 9 бронзовых наград. Сборная России в Токио продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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