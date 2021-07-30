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Афремова не смогла выйти в финал турнира гонок на BMX на Олимпиаде в Токио

Афремова не смогла выйти в финал турнира гонок на BMX на Олимпиаде в Токио
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Российская велогонщица на BMX Наталья Афремова не смогла выйти в финал Олимпийских игр в Токио. В полуфинальном заезде она заняла пятое место, показав время 46,4.

Победителем заезда стала британка Бетани Шривер, показав время 45,1.

В финал турнира прошли лучшие четыре спортсмена в заезде.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 12 серебряных 9 бронзовых наград. Сборная России в Токио продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Олимпиада 2020. Велоспорт
BMX. Женщины. 1/2 финала
30 июля 2021, пятница. 05:00 МСК
Идёт
1
Мариана Пахон
Колумбия
1
Бетани Шривер
Великобритания
1
Лаура Смюлдерс
Нидерланды
1
Элис Уиллоби
США
2
Симоне Кристенсен
Дания
2
Юди Баю
Нидерланды
2
Зо Классан
Швейцария
2
Фелисия Стэнсил
США
3
Лорен Рейнолдс
Австралия
3
Аксель Этьен
Франция
3
Мерел Смюлдерс
Нидерланды
3
Ребекка Петч
Новая Зеландия
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