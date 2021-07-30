«Читать такое перед заплывом было зря». Чикунова рассказала о травле в соцсетях

16-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала о негативных комментариях, которые она получала в социальных сетях.
«Я не представляю, как Юля Ефимова справилась с хейтом и осуждением, потому что я вчера прочитала комментарии под своими интервью. Невообразимо, что люди пишут. Не представляю, как так можно. Зашла сегодня утром в «Инстаграм» и там прочитала, что если я не возьму медаль, меня с грязью смешают. Читать такое перед заплывом, конечно, было зря. Очень жалко, что у нас некоторые люди обесценивают труд спортсмена. Не описать словами, как это тяжело, когда тебе всего 16 лет, а тебя обвиняют во всех грехах, — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».
В финале на дистанции 200 м брассом в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония) Чикунова заняла четвёртое место, проиграв 0,04 бронзовому призёру — американке Энни Лейзор.
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