Легкоатлет Акименко сообщил, что не смог выспаться из-за шумных соседей

Российский легкоатлет Михаил Акименко прокомментировал выход в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио.
«Для нас квалификация сложилась отлично, потому что мы вышли в финал, и это самое главное. Если говорить о проблемах, то мы не выспались. Сегодня ночью спали часа два, было душновато. Видимо, не до конца акклиматизировались, да и отмечавшие что-то соседи помешали.
Мы в случае успеха шуметь не будем, улетим сразу домой. Я думаю, что в финале нужно показать свои самые красивые прыжки, и этого будет вполне достаточно», — приводит слова Акименко ТАСС.
Напомним, Акименко и Илья Иванюк вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио. Оба спортсмена прыгнули на 2.28 м. Финал соревнований в прыжках в высоту у мужчин состоится 1 августа. Начало — в 13:10 мск.
- 30 июля 2021
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