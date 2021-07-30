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Легкоатлет Акименко сообщил, что не смог выспаться из-за шумных соседей

Легкоатлет Акименко сообщил, что не смог выспаться из-за шумных соседей
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Российский легкоатлет Михаил Акименко прокомментировал выход в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио.

«Для нас квалификация сложилась отлично, потому что мы вышли в финал, и это самое главное. Если говорить о проблемах, то мы не выспались. Сегодня ночью спали часа два, было душновато. Видимо, не до конца акклиматизировались, да и отмечавшие что-то соседи помешали.

Мы в случае успеха шуметь не будем, улетим сразу домой. Я думаю, что в финале нужно показать свои самые красивые прыжки, и этого будет вполне достаточно», — приводит слова Акименко ТАСС.

Напомним, Акименко и Илья Иванюк вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио. Оба спортсмена прыгнули на 2.28 м. Финал соревнований в прыжках в высоту у мужчин состоится 1 августа. Начало — в 13:10 мск.

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