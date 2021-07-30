Евгений Рылов: плавать и 100, и 200 м в следующем олимпийском цикле организм не позволит

Российский пловец Евгений Рылов рассказал о планах на следующие Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

«В следующем олимпийском цикле уйду либо только на 100 метров, либо только на 200. Плавать и то и другое организм дальше, наверное, не позволит. В последние годы уже были постоянные сомнения, непростые мышечные перестроения. И особенно ценно, что я сделал золотой дубль на этой дистанции. Куда больше душа лежит? Вроде хочется установить мировой рекорд на 200 метрах, но организм говорит, что надо набирать мышечную массу и уходить на 100.

Хочется побить мировой рекорд. На тренировках-то к этому идёт, но на соревнованиях никак не получается, потому что накладываются какие-то дополнительные вещи. Хочется, но я не умру же, если это не получится», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата».

На Олимпиаде в Токио Евгений Рылов выиграл золотую медаль на дистанции 200 м на спине, установив олимпийский рекорд.