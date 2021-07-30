Олимпиада-2020. У России медаль в гребле! Рылов выиграл второе олимпийское золото! LIVE

Виталина Бацарашкина вышла в финал в стрельбе из пистолета на 25 метров! В квалификации россиянка показала третий результат, уступив китаянке Цзяжуйсюань Сяо и болгарке Антоанете Костадиновой.

А вот Маргарита Черноусова показала 19-й результат и выбыла из борьбы. Финал состоится в 08:00 мск. Верим в медаль!