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Олимпиада-2020: онлайн-трансляция, где смотреть онлайн Олимпийские игры, Россия на летних Играх в Токио, 30 июля 2021

Олимпиада-2020. У России медаль в гребле! Рылов выиграл второе олимпийское золото! LIVE
Сергей Емельянов Павел Прохоров
,
Евгений Рылов, сборная России по плаванию
Аудио-версия:
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Новый день — новые медали России! Болеем за пловцов, фехтовальщиков и стрелков. Всё самое важное и интересное — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание Олимпиады-2020 в Токио
Олимпиада-2020. Медальный зачёт

Здравствуйте, любители спорта и поклонники сборной России! 30 июля в Токио состоится седьмой медальный день летних Олимпийских игр — 2020. Будет разыгран 21 комплект наград в плавании, академической гребле, стрельбе из лука, фехтовании, дзюдо, стрельбе, велоспорте-BMX, теннисе, прыжках на батуте, бадминтоне, гребном слаломе, лёгкой атлетике и настольном теннисе. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию седьмого дня соревнований.

Олимпиада-2020. 30 июля. Пловец Рылов уже стал героем. Но будет ли у него второе золото? Олимпиада-2020. 30 июля. Пловец Рылов уже стал героем. Но будет ли у него второе золото?
Евгений Рылов завоевал золото Олимпиады-2020 на дистанции 200 м на спине Анна Пракатень выиграла серебро Олимпийских игр – 2020 по академической гребле Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Live Павел Панышев

Сухов уверенно разобрался с Гароццо — 7:4! Россия упрочила лидерство в поединке с Италией — 34:29. Впереди дуэль Биды и Фикеры. На кону — выход в полуфинал в фехтовании!

06:21 Павел Панышев

Россия вышла вперёд в борьбе с Италией — 27:25. Глазков здорово провёл свой бой, победив Сантарелли. Ещё две дуэли остаётся провести командам.

06:13 Павел Панышев

Очень плотная борьба в фехтовании между Россией и Италией — 23:23. Бида выиграл свою дуэль у Гароццо — 10:7. Очень неприятный соперник — тянул время, постоянно апеллировал к арбитру.

06:00 Павел Панышев

Виталина Бацарашкина вышла в финал в стрельбе из пистолета на 25 метров! В квалификации россиянка показала третий результат, уступив китаянке Цзяжуйсюань Сяо и болгарке Антоанете Костадиновой.

А вот Маргарита Черноусова показала 19-й результат и выбыла из борьбы. Финал состоится в 08:00 мск. Верим в медаль!

Олимпиада 2020. Стрельба
Женщины. Пистолет, 25 м. Квалификация. Скорость
30 июля 2021, пятница. 03:00 МСК
Окончено
1
Антоанета Костадинова
Болгария
590-16x
2
Цзяжуйсюань Сяо
Китай
587-27x
3
Виталина Бацарашкина
Россия
586-23x
05:57 Павел Панышев

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев вышел в четвертьфинал Олимпиады, победив Мбаньика Ндиайе из Сенегала. Четвертьфинальная схватка состоится сегодня, 30 июля. Соперник определится чуть позже.

05:55 Евгений Слюсаренко

Следим за четвертьфиналом в командном фехтовании, укол в укол с итальянцами, четвёртый поединок из девяти подошёл к концу, проигрываем 12:13. Но вся борьба впереди!

05:47 Павел Панышев

В Токио гроза, поэтому есть изменения в расписании. Матч наших в регби-7 перенесли ещё на 25 минут. Как минимум до 6:10 мск.

05:38 Евгений Слюсаренко

В эти минуты должен был начаться заключительный матч наших девушек в групповом турнире регби-7, играем с фаворитками из Новой Зеландии. Из-за погоды игру перенесли как минимум на 15 минут, но возможен и дальнейший перенос.

При поражении от Новой Зеландии до 22 очков, нашим достается Франция в четвертьфинале. От 22 до 32 — Австралия. Свыше 32 очков — вылетаем из турнира уже на групповой стадии.

05:35 Павел Панышев

Елена Осипова в 1/8 финала по стрельбе из лука уверенно прошла Бриони Питман из Великобритании — 6:0. А вот Ксения Перова уступила Дипике Кумари из Индии со счётом 5:6.

Встречи 1/4 финала пройдут также сегодня, в пятницу, 30 июля. Начало запланировано на 8:45 мск.

05:25 Павел Панышев

Легкоатлеты Михаил Акименко и Илья Иванюк вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх. Оба спортсмена прыгнули на 2.28 м.

Финал соревнований в прыжках в высоту у мужчин состоится 1 августа. Начало – 13:10 мск.

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Акименко и Иванюк вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде
05:22 Павел Панышев

Андрей Минаков в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем показал результат 51,11 и занял третье место. По итогам двух заплывов он вышел в финал, который состоится завтра, в субботу, 31 июля.

Американец Кейлеб Дрессел, выигравший квалификацию, установил новый олимпийский рекорд — 49,71.

05:12 Павел Панышев

Очень обидно! Евгения Чикунова в плавании брассом финишировала четвёртой, уступив американке Энни Лейзор 0,04 секунды! Был хороший шанс на бронзу — не хватило чуть-чуть!

Золото – у Татьяны Шёнмакер из ЮАР (2.18,95), которой удалось покорить мировой рекорд, следом за ней две представительницы США — Лилиан Кинг (2.19,92) и Энни Лейзор (2.20,84).

Олимпиада 2020. Плавание
Женщины. 200 м брасс. Финал
30 июля 2021, пятница. 04:41 МСК
Окончено
1
Татьяна Шёнмакер
ЮАР
2:18.95
2
Лилиан Кинг
США
2:19.92
3
Энни Лейзор
США
2:20.84
05:06 Павел Панышев

Евгений Рылов завоевал золото Олимпиады-2020 на дистанции 200 м на спине

Евгений Рылов выиграл второе золото на Олимпиаде в плавании на спине! На этот раз на дистанции 200 метров. Он мощно начал и не подпустил к себе конкурентов, финишировав с олимпийским рекордом! Браво!

Серебро досталось американцу Райану Мёрфи. Бронза у британца Люка Гринбанка.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 200 м на спине
1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53.27 (олимпийский рекорд).
2. Райан Мёрфи (США) — 1.54.15.
3. Люк Гринбанк (Великобритания) — 1.54.72.

05:03 Павел Панышев

Анна Пракатень выиграла серебро Олимпийских игр – 2020 по академической гребле

У России ещё одна медаль в гребле! Анна Пракатень по академической гребле в одиночке у женщин продемонстрировала время 7:17.39 и заняла второе место.

Золото взяла представительница Новой Зеландии Эмма Твигг (7:13.97). Бронза – у Магдалены Лобниг из Австрии (7:19.72).

Олимпиада 2020. Академическая гребля
Женщины. Одиночка. Финал А
30 июля 2021, пятница. 03:33 МСК
Окончено
1
Эмма Твигг
Новая Зеландия
7:13.97
2
Анна Пракатень
Россия
7:17.39
3
Магдалена Лобниг
Австрия
7:19.72
05:01 Павел Панышев

В сборной России на медали претендуют пловцы Евгения Чикунова и Евгений Рылов, шпажисты в командном турнире, олимпийская чемпионка Игр-2020 Виталина Бацарашкина в стрельбе, дзюдоист Тамерлан Башаев, Ксения Перова в стрельбе из лука. Болеем за Россию вместе!

05:01 Павел Панышев

Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России

Где смотреть трансляции Олимпиады и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, по всем телеканалам. Так что включаем и болеем!

Россия на Олимпиаде-2020. 30 июля. Где смотреть, как наши спортсмены побеждают? Россия на Олимпиаде-2020. 30 июля. Где смотреть, как наши спортсмены побеждают?
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