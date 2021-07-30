Олимпиада-2020. У России медаль в гребле! Рылов выиграл второе олимпийское золото! LIVE

Здравствуйте, любители спорта и поклонники сборной России! 30 июля в Токио состоится седьмой медальный день летних Олимпийских игр — 2020. Будет разыгран 21 комплект наград в плавании, академической гребле, стрельбе из лука, фехтовании, дзюдо, стрельбе, велоспорте-BMX, теннисе, прыжках на батуте, бадминтоне, гребном слаломе, лёгкой атлетике и настольном теннисе. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию седьмого дня соревнований.
Сухов уверенно разобрался с Гароццо — 7:4! Россия упрочила лидерство в поединке с Италией — 34:29. Впереди дуэль Биды и Фикеры. На кону — выход в полуфинал в фехтовании!
Россия вышла вперёд в борьбе с Италией — 27:25. Глазков здорово провёл свой бой, победив Сантарелли. Ещё две дуэли остаётся провести командам.
Очень плотная борьба в фехтовании между Россией и Италией — 23:23. Бида выиграл свою дуэль у Гароццо — 10:7. Очень неприятный соперник — тянул время, постоянно апеллировал к арбитру.
Виталина Бацарашкина вышла в финал в стрельбе из пистолета на 25 метров! В квалификации россиянка показала третий результат, уступив китаянке Цзяжуйсюань Сяо и болгарке Антоанете Костадиновой.
А вот Маргарита Черноусова показала 19-й результат и выбыла из борьбы. Финал состоится в 08:00 мск. Верим в медаль!
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев вышел в четвертьфинал Олимпиады, победив Мбаньика Ндиайе из Сенегала. Четвертьфинальная схватка состоится сегодня, 30 июля. Соперник определится чуть позже.
Следим за четвертьфиналом в командном фехтовании, укол в укол с итальянцами, четвёртый поединок из девяти подошёл к концу, проигрываем 12:13. Но вся борьба впереди!
В Токио гроза, поэтому есть изменения в расписании. Матч наших в регби-7 перенесли ещё на 25 минут. Как минимум до 6:10 мск.
В эти минуты должен был начаться заключительный матч наших девушек в групповом турнире регби-7, играем с фаворитками из Новой Зеландии. Из-за погоды игру перенесли как минимум на 15 минут, но возможен и дальнейший перенос.
При поражении от Новой Зеландии до 22 очков, нашим достается Франция в четвертьфинале. От 22 до 32 — Австралия. Свыше 32 очков — вылетаем из турнира уже на групповой стадии.
Елена Осипова в 1/8 финала по стрельбе из лука уверенно прошла Бриони Питман из Великобритании — 6:0. А вот Ксения Перова уступила Дипике Кумари из Индии со счётом 5:6.
Встречи 1/4 финала пройдут также сегодня, в пятницу, 30 июля. Начало запланировано на 8:45 мск.
Легкоатлеты Михаил Акименко и Илья Иванюк вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх. Оба спортсмена прыгнули на 2.28 м.
Финал соревнований в прыжках в высоту у мужчин состоится 1 августа. Начало – 13:10 мск.
Андрей Минаков в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем показал результат 51,11 и занял третье место. По итогам двух заплывов он вышел в финал, который состоится завтра, в субботу, 31 июля.
Американец Кейлеб Дрессел, выигравший квалификацию, установил новый олимпийский рекорд — 49,71.
Очень обидно! Евгения Чикунова в плавании брассом финишировала четвёртой, уступив американке Энни Лейзор 0,04 секунды! Был хороший шанс на бронзу — не хватило чуть-чуть!
Золото – у Татьяны Шёнмакер из ЮАР (2.18,95), которой удалось покорить мировой рекорд, следом за ней две представительницы США — Лилиан Кинг (2.19,92) и Энни Лейзор (2.20,84).
Евгений Рылов завоевал золото Олимпиады-2020 на дистанции 200 м на спине
Евгений Рылов выиграл второе золото на Олимпиаде в плавании на спине! На этот раз на дистанции 200 метров. Он мощно начал и не подпустил к себе конкурентов, финишировав с олимпийским рекордом! Браво!
Серебро досталось американцу Райану Мёрфи. Бронза у британца Люка Гринбанка.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 200 м на спине
1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53.27 (олимпийский рекорд).
2. Райан Мёрфи (США) — 1.54.15.
3. Люк Гринбанк (Великобритания) — 1.54.72.
Анна Пракатень выиграла серебро Олимпийских игр – 2020 по академической гребле
У России ещё одна медаль в гребле! Анна Пракатень по академической гребле в одиночке у женщин продемонстрировала время 7:17.39 и заняла второе место.
Золото взяла представительница Новой Зеландии Эмма Твигг (7:13.97). Бронза – у Магдалены Лобниг из Австрии (7:19.72).
В сборной России на медали претендуют пловцы Евгения Чикунова и Евгений Рылов, шпажисты в командном турнире, олимпийская чемпионка Игр-2020 Виталина Бацарашкина в стрельбе, дзюдоист Тамерлан Башаев, Ксения Перова в стрельбе из лука. Болеем за Россию вместе!
Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Где смотреть трансляции Олимпиады и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, по всем телеканалам. Так что включаем и болеем!
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