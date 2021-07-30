Пракатень прокомментировала завоёванное серебро в гребле на Олимпиаде

Россиянка Анна Пракатень прокомментировала завоёванное серебро в академической гребле на дистанции 2000 м.

«Этот сезон — лучшее, о чём я могла мечтать в своей карьере. Я очень счастлива завоеванию этой медали. Может быть, надо было всё это пройти в крупных экипажах, чтобы сейчас стоять и радоваться олимпийской медали, завоёванной в одиночке. Всё получилось буквально случайно. Тренер полгода назад предложил уйти в одиночку. Я согласилась и доказала, что могу.

Во время заезда я старалась не отвлекаться, потому что понимала, что соперники у меня сильные и они будут атаковать с самого начала. Но у меня приборчик есть под рукой, я на него смотрела, видела, что держу скорость — значит, всё нормально. Вот я и старалась держать свою скорость, подбадривала себя, чтобы голова не отключалась.

Сегодня хорошая погода, солнца нет, не очень жарко. И ветра нет, в отличие от вчерашнего дня. Я была рада погоняться с новозеландкой. Это настоящая легенда. Могла ли догнать её? Не знаю. Если бы я что-то сделала по-другому, то, может, запаниковала бы или сил не хватило. Я понимала, что на тысяче у меня есть шанс отыграться, из этого и исходила», — передаёт слова Пракатень корреспондент «Чемпионата».

Анна Пракатень продемонстрировала время 7:17.39. Золото взяла представительница Новой Зеландии Эмма Твигг (7:13.97). Бронза — у Магдалены Лобниг из Австрии (7:19.72).