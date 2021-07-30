Американский пловец, проигравший россиянину Рылову: пожалуй, тут не всё чисто
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Американский пловец Райан Мёрфи отреагировал на победу россиянина Евгения Рылова на дистанции 200 м на спине в рамках летних Олимпийских игр в Токио.
«На меня психологически давит то, что я участвую в заплыве, где, пожалуй, не всё чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Я не могу лоббировать людей, которые принимают решения, и говорить, что их решения неправильны», — приводит слова Мёрфи Washington Post.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены принимают участие в Играх как команда национального олимпийского комитета. Изначально Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но её перенесли из-за пандемии коронавируса.
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