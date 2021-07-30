Российские регбистки проиграли новозеландкам со счётом 0:33 на Олимпиаде в Токио

Женская национальная команда по регби-7 проиграла команде Новой Зеландии в третьем туре группового этапа Олимпийских игр в Токио со счётом 0:33.
По итогам группового этапа россиянки заняли третье место и вышли в четвертьфинал, где им вновь предстоит сыграть с новозеландками. Четвертьфинальный матч между Россией и Новой Зеландией состоится сегодня, 30 июля, начало — в 11:30 мск.
На групповой стадии россиянки проиграли Великобритании (12:14) и Новой Зеландии (0:33), а также обыграли Кению (35:12).
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Сборная России в Токио продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории.
- 30 июля 2021
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