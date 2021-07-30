Анна Пракатень рассказала о своём талисмане на Олимпиаде в Токио

Россиянка Анна Пракатень, которая завоевала серебро в академической гребле на дистанции 2000 м, рассказала о своём талисмане.

«У меня есть талисман: мне подружки из Лондона в 2012-м привезли олимпийскую игрушку, которую я всегда вожу с собой. А так, главное — уверенность в себе», — передаёт слова Пракатень корреспондент «Чемпионата».

Анна Пракатень продемонстрировала в финальном заплыве время 7:17.39. Золото взяла представительница Новой Зеландии Эмма Твигг (7:13.97). Бронза — у Магдалены Лобниг из Австрии (7:19.72).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград.