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Российская лучница Елена Осипова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2021 в Токио

Российская лучница Елена Осипова завоевала серебро на Олимпиаде-2020 в Токио
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Российская лучница Елена Осипова завоевала серебряную медаль в личном турнире на летних Олимпийских играх в Токио. В финале она уступила представительнице Южной Кореи Ан Сан со счётом 5:6.

В четвертьфинале россиянка прошла Кан Чхэ-ён из Южной Кореи (7:1), а в полуфинале победила итальянку Лучиллу Боари со счётом 6:0. Боари стала обладательницей бронзы.

В 1/8 финала россиянка Ксения Перова уступила Дипике Кумари из Индии со счётом 5:6. Светлана Гомбоева не смогла пробиться в 1/16 финала, проиграв представительнице Нидерландов Габриэле Шлоссер со счётом 5:6.

Всего у России на текущих Олимпийских играх — 2020 в медальном зачёте 32 награды, из которых 10 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых. Отметим, что стрельба из лука принесла в копилку сборной России две серебряные медали.

Олимпиада 2020. Стрельба из лука
Женщины. Индивидуальное первенство. Финал
30 июля 2021, пятница. 10:45 МСК
Окончено
1
Сан Ан
Южная Корея
W
2
Елена Осипова
Россия
L
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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