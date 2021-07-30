Российская лучница Елена Осипова завоевала серебро на Олимпиаде-2020 в Токио

Российская лучница Елена Осипова завоевала серебряную медаль в личном турнире на летних Олимпийских играх в Токио. В финале она уступила представительнице Южной Кореи Ан Сан со счётом 5:6.
В четвертьфинале россиянка прошла Кан Чхэ-ён из Южной Кореи (7:1), а в полуфинале победила итальянку Лучиллу Боари со счётом 6:0. Боари стала обладательницей бронзы.
В 1/8 финала россиянка Ксения Перова уступила Дипике Кумари из Индии со счётом 5:6. Светлана Гомбоева не смогла пробиться в 1/16 финала, проиграв представительнице Нидерландов Габриэле Шлоссер со счётом 5:6.
Всего у России на текущих Олимпийских играх — 2020 в медальном зачёте 32 награды, из которых 10 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых. Отметим, что стрельба из лука принесла в копилку сборной России две серебряные медали.
- 30 июля 2021
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