Тарасова: слова американца про наш допинг — сплетни, которые плетут мужики. Это позорно!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова американского пловца Райана Мёрфи, занявшего второе место на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м на спине и усомнившегося в справедливости победы россиянина Евгения Рылова.
«Это мало того, что противно и несправедливо, так это ещё и самые настоящие сплетни, которые плетут мужики — это вообще позорно! Надо за такое наказывать! При въезде все сдавали тесты, в чём дело? Они что, не доверяют тестам, которые провели японцы? Они считают, что японцы не в состоянии определить результаты? В чём дело-то? То, что они проигрывают, не наше дело — наше дело выигрывать и не обращать внимания на всякую гадость», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 30 июля 2021
-
11:00
-
10:59
-
10:51
-
10:42
-
10:34
-
10:27
-
10:17
-
10:13
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:55
-
09:46
-
09:45
-
09:26
-
09:16
-
09:16
-
08:58
-
08:50
-
08:46
-
08:46
-
08:36
-
08:30
-
08:29
-
08:27
-
08:22
-
08:21
-
07:56
-
07:49
-
07:37
-
07:33
-
07:25
-
07:18
-
07:14
-
07:05