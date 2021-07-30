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Тарасова: слова американца про наш допинг — сплетни, которые плетут мужики. Это позорно!

Тарасова: слова американца про наш допинг — сплетни, которые плетут мужики. Это позорно!
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова американского пловца Райана Мёрфи, занявшего второе место на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м на спине и усомнившегося в справедливости победы россиянина Евгения Рылова.

«Это мало того, что противно и несправедливо, так это ещё и самые настоящие сплетни, которые плетут мужики — это вообще позорно! Надо за такое наказывать! При въезде все сдавали тесты, в чём дело? Они что, не доверяют тестам, которые провели японцы? Они считают, что японцы не в состоянии определить результаты? В чём дело-то? То, что они проигрывают, не наше дело — наше дело выигрывать и не обращать внимания на всякую гадость», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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