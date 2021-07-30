В Госдуме потребовали, чтобы американец Мёрфи извинился за слова в адрес Рылова про допинг

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российского пловца Евгения Рылова на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м на спине, а также слова американца Райана Мёрфи, занявшего второе место и усомнившегося в справедливости итога.
«Поздравляем Рылова не только с золотом, но и с олимпийский рекордом. Он отлично выступил, очень приятно читать такие новости. Наши стрелки тоже доказали, что являются лидером — Россия к середине Олимпиады набрала ход и показывает позитивные результаты. Ждём новых рекордов и побед.
Американец Мёрфи подхватил инициативу своего товарища по команде — вчера в похожем стиле выступила их гребчиха. Но я не понимаю, как он может плыть и думать о нашем спортсмене? Что у него в голове, если он не может сосредоточиться на спорте? У него с головой всё в порядке вообще?!
У американцев классная и мощная страна, но они почему-то считают, что у них должно быть превосходство во всём и им всё можно. Эта однополярность у них и в политике, и в экономике, и в военных делах, а теперь дошло и до спорта. Такие вещи надо пресекать. И их вассалы — великобританцы, туда же. Сегодня они обвиняют наших, а завтра начнут всех остальных. Хотя они не видят, сколько и как тренируются наши ребята.
Суд уже сказал: да, проблемы есть, есть наказание и на Олимпиаду поехали чистые спортсмены. У победителей тоже возьмут тесты. Американские представители должны извиниться перед Россией, нашими спортсменами и спортивным сообществом. Такие обвинения — опасная вещь. В США запрещённых препаратов принимается гораздо больше: пусть занимаются своими проблемами сами. Мы не обвиняем же американцев в допинге — это некрасиво. Это должен делать суд, если пробы положительны», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 30 июля 2021
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