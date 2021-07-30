У Китая золото и серебро Олимпиады-2020 в бадминтоне в миксте

Представители Китая И Люй Ван и Дунпин Хуан завоевали золото летних Олимпийских игр в турнире по бадминтону в миксте. В финале они победили соотечественников Чжэн Си Вэй и Хуан Я Цюн со счётом 2:1 (21:17, 17:21, 21:19).
В матче за бронзу японская пара Юта Ватанабэ / Ариса Хигасино победила дуэт из Гонконга Чун Ман Тан / Ин Суэ Цэ — 2:0 (21:17, 23:21).
Сборная Китая на Олимпийских играх в Токио завоевала уже 18 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых наград. Этот результат позволяет команде лидировать в медальном зачёте Игр-2020. Россия располагается на четвёртой позиции (10-13-9).
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год.
- 30 июля 2021
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