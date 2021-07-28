Российский бадминтонист Сергей Сирант не вышел в плей-офф на Олимпиаде-2020 в Токио

Российский бадминтонист Сергей Сирант во втором туре группового этапа летних Олимпийских игр в Токио (Япония) проиграл представителю Индонезии Энтони Синисуке Гинтингу со счётом 0:2 (12:21, 10:21).

На старте соревнований Сирант обыграл Гергея Крауша из Венгрии — 2:0 (21:18, 21:18). Гинтинг на групповом этапе одержал две победы и вышел в плей-офф. Россиянин завершил выступление на Играх-2020.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.