Американский пловец извинился перед Рыловым за слова, что в финале «не всё было чисто»

Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 м на спине, прокомментировал слова своего соперника — американца Райана Мёрфи. После финального заплыва Мёрфи усомнился в справедливости итога и сказал, что «не всё было чисто».

По словам Рылова, Мёрфи извинился перед ним. Россиянин подчеркнул, что американца неправильно поняли.

«По поводу сегодняшних новостей и высказывания Райана Мёрфи. В общем, мы с ним списались в «Инстаграме», лично всё друг другу объяснили. Произошло недоразумение. Неправильно поняли его ответ.

Его спросили в общем, что он считает по допингу в мире плавания. Он ответил, что, скорее всего, не все чистые являются. В принципе, он имеет полное право так думать. Скорее всего, где-то частично так и есть.

Но интерпретировали немножко неправильно — в сторону нашего заплыва на двухсотметровке, финального. Он написал мне личное сообщение в «Инстаграме», попросил прощения за такое недопонимание, что произошло на пресс-конференции. Я выставил пост, своё мнение, что я думаю об этом. Всё хорошо, никаких проблем нет, не переживайте», — сказал Рылов в видео, выложенном в телеграм-канале ОКР.

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