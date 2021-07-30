Российский дзюдоист Тамерлан Башаев проиграл грузину в полуфинале Олимпийских игр в Токио

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев не сумел пробиться в финал соревнований в весовой категории свыше 100 кг в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В полуфинале он проиграл грузину Гураму Тушишвили.

Отметим, что в четвертьфинале Башаев победил двукратного олимпийского чемпиона француза Тедди Ринера. В поединке за бронзу Тамерлан поспорит с украинцем Яковом Хаммо.



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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых наград. Сборная России в Токио продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.