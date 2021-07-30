Российский дзюдоист Тамерлан Башаев победил двукратного олимпийского чемпиона на ОИ-2020

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев пробился в полуфинал соревнований в весовой категории свыше 100 кг в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония). На стадии 1/4 финала он победил двукратного олимпийского чемпиона француза Тедди Ринера.

За выход в финал россиянин поспорит с грузином Гурамом Тушишвили.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Сборная России в Токио продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.