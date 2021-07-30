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В Госдуме остались довольны извинениями американца Мёрфи за слова про допинг Рылова

В Госдуме остались довольны извинениями американца Мёрфи за слова про допинг Рылова
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Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал то, что американский пловец Райан Мёрфи извинился перед россиянином Евгением Рыловым за намёки на допинг.

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«Извинения от Мёрфи — это настоящий мужской поступок. Единственное нормальное действие, которое могло бы быть у взрослого здравомыслящего человека в такой ситуации. Конечно, получить бы ещё извинения от британского пловца и американской гребчихи… Поймите, огульно обвинять спортсменов, что, если ты обыграл американца, значит, ты это сделал нечестно и с использованием запрещённых препаратов, — это либо провокация, либо безумие. Если бы были подтверждённые факты — это другой разговор.

В любом случае на подобного рода выходки должны реагировать в МОК и других крупных организациях спортивных соревнований. Иначе всё будет заканчиваться скандалами, вместо того чтобы улыбаться, жать руки и поздравлять друг друга после окончания соревнований. Такое нельзя допустить.

Если наш Евгений принял извинения, то МОК всё равно должен оценить поведение американца. Мы с вами можем быть довольными извинениями — это правильный поступок. Американский пловец погорячился», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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