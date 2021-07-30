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Российский дзюдоист Тамерлан Башаев победил украинца Якова Хаммо и завоевал бронзу ОИ-2021

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев победил украинца Якова Хаммо и завоевал бронзу ОИ-2020
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Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории свыше 100 кг, победив украинца Якова Хаммо. Это 33-я медаль сборной России на Играх-2020.

Ещё одним обладателем бронзовой награды стал знаменитый французский дзюдоист Тедди Ринер, который проиграл Башаеву в 1/4 финала.

В финале олимпийского турнира сегодня, 30 июля, встретятся чех Лукаш Крпалек и грузин Гурам Тушишвили.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград.

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