Журналистка, задавшая вопрос о допинге после победы Рылова на ОИ, объяснила свои слова

Журналистка Лэйн Хиггинс, которая на Олимпиаде-2020 в Токио на пресс-конференции после финального заплыва на дистанции 200 м на спине у мужчин обратилась с вопросом о допинге к серебряному призёру Райану Мёрфи, опубликовала твит, в котором прояснила ситуацию.

Напомним, золото в заплыве завоевал россиянин Евгений Рылов. Журналистка спросила Мёрфи, есть ли у него подозрения, что кто-либо из его оппонентов принимает допинг. Американец выразился в том смысле, что в финале «не всё было чисто». Впоследствии он извинился перед россиянином.

«Чтобы внести ясность: я не спрашивала Райана ни о каком конкретном пловце и ни о какой конкретно федерации. Он тоже не указал ни пловца, ни федерацию. Посыл был в том, что Международная федерация плавания в состоянии делать больше, чтобы спорт стал чище», — написала журналистка в своём «твиттере».

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