Климент Колесников и Владимир Морозов вышли в полуфинал ОИ-2020 на дистанции 50 м кролем

Российские пловцы Климент Колесников и Владимир Морозов вышли в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 50 м вольным стилем.

В квалификации Колесников продемонстрировал общий 10-й результат (21,88), Морозов — 12-й (21,92). Лучшим в отборочном заплыве стал американец Кейлеб Дрессел (21,32). Полуфиналы состоятся завтра, 31 июля. Финал запланирован на 1 августа.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград. Всего на Олимпиаде будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.