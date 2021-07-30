В Кремле отреагировали на скандальные слова американца Мёрфи про допинг Рылова
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал слова американского пловца Райана Мёрфи о российском пловце Евгении Рылове.
Рылов завоевал золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 м на спине. После финального заплыва Мёрфи, ставший вторым, усомнился в справедливости итога и сказал, что «не всё было чисто».
Новость по темеАмериканский пловец извинился перед Рыловым за слова, что в финале «не всё было чисто»
«Нашим ребятам надо получать медали, предпочтительно золотые, и не обращать внимания на это всё. Медалисты — они вне критики», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».
Рылов на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал три медали: золото на дистанциях 100 и 200 м на спине и серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем.
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