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В Кремле отреагировали на скандальные слова американца Мёрфи про допинг Рылова

В Кремле отреагировали на скандальные слова американца Мёрфи про допинг Рылова
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал слова американского пловца Райана Мёрфи о российском пловце Евгении Рылове.

Рылов завоевал золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 м на спине. После финального заплыва Мёрфи, ставший вторым, усомнился в справедливости итога и сказал, что «не всё было чисто».

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«Нашим ребятам надо получать медали, предпочтительно золотые, и не обращать внимания на это всё. Медалисты — они вне критики», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».

Рылов на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал три медали: золото на дистанциях 100 и 200 м на спине и серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем.

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