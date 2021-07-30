Суркова вышла в полуфинал ОИ-2020 на дистанции 50 м вольным стилем, Каменева выбыла

Российская пловчиха Арина Суркова вышла в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 50 м вольным стилем. В предварительном заплыве она продемонстрировала общий девятый результат — 24,52.
Россиянка Мария Каменева в квалификации стала 19-й (24,83) и завершила борьбу. Лучшей в отборе стала австралийка Эмма Маккеон, установившая олимпийский рекорд (24,02). Сегодня, 30 июля, Маккеон выиграла золото на дистанции 100 м вольным стилем.
Полуфиналы на 50-метровке состоятся завтра. финал запланирован на 1 августа.
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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград.
- 30 июля 2021
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