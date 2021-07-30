Алексей Алексеев: выигрывает команда, а проигрывает тренер

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев рассказал, ожидал ли он давления, которое будет оказываться на главного тренера во время Олимпиады, а также о подготовке к матчу со сборной Франции.



«Всё ожидалось — и давление, и разногласия, и споры. Всё это нужно пережить. Так и должно было быть, на мой взгляд. Для всех хорошим быть невозможно. Есть шероховатости. Приходится и на конфликты в определённой ситуации не идти, и более лояльным быть. Такова тренерская жизнь. Ко всему этому я был готов. В том числе и к тому, что в случае неудачи многие будут жёстко критиковать. Выигрывает команда, а проигрывает тренер. Я прекрасно это понимаю. И я с себя вины за неудачи в первых матчах не снимаю. Значит, не сумел навести порядок, не успел что-то перестроить в этом коллективе.

На что стоит обратить особое внимание перед матчем с Францией? Все комбинации, забегания и прочие вещи давно всем известны. Но в любой командной игре всё зависит от личностей, которые выходят на площадку. Именно какие-то нестандартные действия отдельно взятого игрока могут многое решить. А в целом всё зависит от уровня исполнения того или иного перестроения. Не хочется вспоминать, но приходится: те же шведки были готовы к игре один в один в защите великолепно. Просто не проиграли один в один. Да какую угодно схему выбери, но, если человек не проигрывает свои единоборства, нападение сразу оказывается в тупике. При этом не могу сказать, что шведы на голову сильнее нас — просто был их день, кураж поймали. По счёту был разгром, но мы же не в два раза слабее! С Францией самое главное » не проигрывать один в один», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.