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Российские шпажисты завоевали серебро Олимпиады-2020 в Токио

Российские шпажисты завоевали серебро Олимпиады-2020 в Токио
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Российские шпажисты завоевали серебро в командном турнире на летних Олимпийских играх в Токио (Япония), проиграв сборной Японии в финале. Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов проиграли японцам со счётом 36:45.

В четвертьфинале россияне победили итальянцев со счётом 45:34, а в полуфинале — сборную Китая со счётом 45:38.

Бронзу завоевала сборная Республики Корея, победившая китайцев.

Олимпиада 2020. Фехтование
Мужчины. Командная шпага. Финал. Япония - Россия
30 июля 2021, пятница. 13:30 МСК
Окончено
45:36
Масару Ямада

Вчера, 29 июля, российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина выиграли золото в командном турнире. В финале россиянки победили француженок со счётом 45:34.

В настоящий момент на счету сборной России на Олимпиаде в Токио 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Игры-2020 завершатся 8 августа.

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