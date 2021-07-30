Российские шпажисты завоевали серебро Олимпиады-2020 в Токио

Российские шпажисты завоевали серебро в командном турнире на летних Олимпийских играх в Токио (Япония), проиграв сборной Японии в финале. Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов проиграли японцам со счётом 36:45.

В четвертьфинале россияне победили итальянцев со счётом 45:34, а в полуфинале — сборную Китая со счётом 45:38.

Бронзу завоевала сборная Республики Корея, победившая китайцев.

Вчера, 29 июля, российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина выиграли золото в командном турнире. В финале россиянки победили француженок со счётом 45:34.

В настоящий момент на счету сборной России на Олимпиаде в Токио 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Игры-2020 завершатся 8 августа.