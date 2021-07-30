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Колобков объяснил, почему российские шпажисты не взяли золото в командном турнире на ОИ-2021

Колобков объяснил, почему российские шпажисты не взяли золото в командном турнире на ОИ
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Олимпийский чемпион 2000 года в шпаге, бывший министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал поражение российских шпажистов в финале ОИ-2020 в Токио. Россияне проиграли японцам со счётом 36:45.

По словам Колобкова, россияне в некоторых боях не совсем правильно выстроили тактику.

«Серебро российских шпажистов — это успех. Да, мы хоть и стали проигрывать с самого начала, но первая часть поединка выдалась довольно равной. В некоторых боях не совсем правильно выстроили тактику… К сожалению, нам немножечко не повезло: отпустили, догоняли, но так и не догнали.

Финальная встреча получилась интересной: было фехтование с двух сторон. Думаю, и зрителям всё понравилось: это было не выжидательное, а созидательное фехтование. Конечно, не обошлось без ошибок, но давайте честно — японцы были чуть сильнее. Что касается наших ребят, то все без исключения показали очень приличное фехтование.

Если сравнивать с фехтовальщиками из прошлого, то российские спортсмены очень здорово прибавили. Ребята — большие молодцы! Не будем забывать, что по пути в финал Россия переиграла традиционно сильных итальянцев, а также взяла верх над китайцами. У команды точно хороший потенциал», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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