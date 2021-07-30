Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 7-го дня, таблица

Сегодня, 30 июля, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) был разыгран 21 комплект наград. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. На втором месте — Япония (17-4-7), на третьем — США (14-16-11).



Россия располагается на четвёртой позиции: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Сегодня российские спортсмены завоевали 6 медалей: золото — Евгений Рылов (плавание, 200 м на спине), Виталина Бацарашкина (стрельба, пистолет, 25 м); серебро — Анна Пракатень (академическая гребля, одиночка), Елена Осипова (стрельба из лука), Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Ходос (фехтование, командная шпага); бронза — Тамерлан Башаев (дзюдо, свыше 100 кг).

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