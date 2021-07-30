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«Истинное великодушие». В МИД России оценили реакцию олимпийцев на провокации на ОИ-2020

«Истинное великодушие». В МИД России оценили реакцию олимпийцев на провокации на ОИ-2020
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Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова американского пловца Райана Мёрфи о россиянине Евгении Рылове.

Рылов завоевал золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 м на спине. После финального заплыва Мёрфи, ставший вторым, усомнился в справедливости итога и сказал, что «не всё было чисто». Позже Мёрфи принёс извинения Рылову.

«С каким невероятным достоинством наши в Токио проходят испытания. И я не только о спорте. Но и о бесконечных провокациях, включая информационные. Истинное великодушие», — написала Захарова в своём канале в «Телеграме».

Рылов на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал три медали: золото на дистанциях 100 и 200 м на спине и серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем.

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