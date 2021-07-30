Российские волейболисты потерпели первое поражение на ОИ-2020, уступив Франции

Мужская сборная России по волейболу потерпела первое поражение в групповом турнире Олимпийских игр — 2020 в Токио. Российские волейболисты уступили сборной Франции со счётом 1:3 (21:25, 25:20, 17:25, 20:25). Самым результативным из россиян стал Максим Михайлов, набравший 15 очков, включая три эйса. Дмитрий Волков поставил три результативных блока.
Если россияне ещё до матча досрочно вышли в плей-офф, то для Франции, ранее потерпевшей два поражения, этот матч был последним шансом войти в квартет команд, которые выйдут из группы.
Ранее россияне одержали три победы, оказавшись сильнее соперников из Аргентины (3:1), США (3:1) и Бразилии (3:0). В заключительном матче группового этапа 1 августа подопечные Туомаса Саммелвуо встретятся с командой Туниса.
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная Франции с россиянами не встречалась, так как играла в другой подгруппе и не сумела выйти в плей-офф. Российские волейболисты заняли четвёртое место, в матче за бронзу уступив команде США (2:3).
Олимпийские игры – 2020. Волейбол. Мужчины
Группа В. Четвёртый тур
Россия – Франция – 1:3 (21:25, 25:20, 17:25, 20:25).
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