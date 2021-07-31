Олимпийские игры — 2020, 31 июля: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

31 июля в восьмой день Олимпийских игр – 2020 будет разыграно 10 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.

Олимпийские игры в Токио. День восьмой, 31 июля. Расписание телетрансляций

01:30. Триатлон. Смешанная эстафета. «Матч ТВ»

02:55. Лёгкая атлетика. «Матч! Арена».

03:55. Фехтование. Женщины. Сабля. Командный турнир. 1/8 финала. «Матч Страна».

04:25. Плавание. Финалы. Первый канал.

05:00. 10:55. Бокс. Мужчины. 52 кг. 63 кг. Женщины. 57 кг. 75 кг. «Матч! Боец».

05:00. Волейбол. Женщины. США – Россия. «Матч ТВ».

05:20. Фехтование. Женщины. Сабля. Командный турнир. «Матч! Страна».

07:00. Прыжки на батуте. Мужчины. Первый канал.

07:30. Стрельба. Трап. Микст. «Россия 1».

07:35. 12:25. Фехтование. Женщины. Сабля. Командный турнир. Полуфинал. «Матч ТВ».

08:15. Гандбол. Женщины. Группа B. 4-й тур. Россия – Франция. «Россия 1».

08:25. Парусный спорт. RS:X. «Матч! Арена».

08:55. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м. Полуфинал. «Матч ТВ».

09:00. Теннис. «Матч! Игра».

10:00. Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. «Россия 1».

10:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Красильников/Стояновский (Россия) — Перушич/Швайнер (Чехия). Первый канал.

11:00. Дзюдо. Смешанные команды. Первый канал.

13:00. Лёгкая атлетика. «Россия 1».

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