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Олимпийские игры — 2021, 31 июля: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций, ОИ-2020, ОИ-2021

Олимпийские игры — 2020, 31 июля: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций
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31 июля в восьмой день Олимпийских игр – 2020 будет разыграно 10 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.

Олимпийские игры в Токио. День восьмой, 31 июля. Расписание телетрансляций

01:30. Триатлон. Смешанная эстафета. «Матч ТВ»
02:55. Лёгкая атлетика. «Матч! Арена».
03:55. Фехтование. Женщины. Сабля. Командный турнир. 1/8 финала. «Матч Страна».
04:25. Плавание. Финалы. Первый канал.
05:00. 10:55. Бокс. Мужчины. 52 кг. 63 кг. Женщины. 57 кг. 75 кг. «Матч! Боец».
05:00. Волейбол. Женщины. США – Россия. «Матч ТВ».
05:20. Фехтование. Женщины. Сабля. Командный турнир. «Матч! Страна».
07:00. Прыжки на батуте. Мужчины. Первый канал.
07:30. Стрельба. Трап. Микст. «Россия 1».
07:35. 12:25. Фехтование. Женщины. Сабля. Командный турнир. Полуфинал. «Матч ТВ».
08:15. Гандбол. Женщины. Группа B. 4-й тур. Россия – Франция. «Россия 1».
08:25. Парусный спорт. RS:X. «Матч! Арена».
08:55. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м. Полуфинал. «Матч ТВ».
09:00. Теннис. «Матч! Игра».
10:00. Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. «Россия 1».
10:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Красильников/Стояновский (Россия) — Перушич/Швайнер (Чехия). Первый канал.
11:00. Дзюдо. Смешанные команды. Первый канал.
13:00. Лёгкая атлетика. «Россия 1».

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