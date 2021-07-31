Трамп: женская сборная проиграла 0:3, а американцы радовались. Это пример воукизма

Бывший президент США Дональд Трамп привёл в пример поражение женской сборной США по футболу на Олимпиаде, говоря о воукизме.

«Воукизм — это то, что заставляет вас проигрывать, разрушает ваш разум и разрушает вас как личность. Он искажает вас, делает безумными. Хороший пример — женская сборная США по футболу. Недавно девушки неожиданно проиграли Швеции со счётом 0:3, и американцы были этому рады», — сказал Трамп.

В США термин воукизм обозначает усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости.

Напомним, женская сборная США по футболу в своей группе заняла второе место и вышла в плей-офф. В четвертьфинале они обыграли сборную Нидерландов (2:2, 4:2 – по пенальти). В полуфинале американки встретятся с Канадой. Матч состоится 2 августа.