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Британцы завоевали золото в смешанной эстафете в триатлоне, Россия – 14-я

Британцы завоевали золото в смешанной эстафете в триатлоне, Россия – 14-я
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Сборная Великобритании (Джессика Лермонт, Джонатан Браунли, Джорджия Тейлор-Браун, Алекс Йи) завоевала золото в смешенной эстафете в триатлоне на Олимпийских играх в Токио. Они прошли дистанцию за 1:23:41.

Вторыми финишировали США (Кэти Заферес, Кевин Макдауэлл, Тейлор Нибб и Морган Пирсон), показав время 1:23.55. Замкнули тройку французы (Леони Перио, Дориан Конинкс, Кассандра Богран, Венсан Луи).

Сборная России (Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова и Игорь Полянский) заняла 14-е место со временем 1:27:13.

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 34 медали, из которых 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 17 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Замыкает тройку США. Они взяли 14 золотых, 17 серебряных и 11 бронзовых наград.

Олимпиада 2020. Триатлон
Смешанная эстафета
31 июля 2021, суббота. 01:30 МСК
Окончено
1
Великобритания
1:23:41
2
США
1:23:55
3
Франция
1:24:04
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