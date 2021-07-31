Легкоатлетку из Нигерии отстранили из-за положительного допинг-теста накануне забега на ОИ

Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике объявила о временном отстранении нигерийской легкоатлетки Блессингу Окагбаре из-за положительного допинг-теста.
Допинг-тест, который был взят у спортсменки 19 июля, показал положительный результат на гормон роста.
Напомним, 30 июля Окагбаре уверенно выиграла свой забег на 100 м, показав результат 11,05. Сегодня спортсменка должна была участвовать в полуфинальном забеге, однако не сможет этого сделать из-за отстранения.
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 34 медали — 10 золотых, 14 серебряных 10 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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