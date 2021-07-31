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Американка Кэти Ледеки выиграла золото ОИ-2021 на дистанции 800 м кролем, Кирпичникова — 8-я

Американка Кэти Ледеки выиграла золото ОИ на дистанции 800 м кролем, Кирпичникова — 8-я
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Американская пловчиха Кэти Ледеки выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 800 м вольным стилем. Серебряным призёром стала австралийка Ариарне Титмус. Третье место заняла итальянка Симона Квадарелла.

Россиянка Анастасия Кирпичникова в финальном заплыве финишировала восьмой. Ледеки стала семикратной олимпийской чемпионкой.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 800 м вольный стиль
1. Кэти Ледеки (США) — 8.12,57.
2. Ариарне Титмус (Австралия) — 8.13,83.
3. Симона Квадарелла (Италия) — 8.18,35...
8. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 8.26,30.

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.

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Олимпиада 2020. Плавание
Женщины. 800 м вольный стиль. Финал
31 июля 2021, суббота. 04:46 МСК
Окончено
1
Кэти Ледеки
США
8:12.57
2
Ариарне Титмус
Австралия
8:13.83
3
Симона Квадарелла
Италия
8:18.35
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