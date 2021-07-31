Австралийка Кейли Маккеоун завоевала золото в плавании на 200 м на спине

Австралийка Кейли Маккеоун завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м на спине. Она прошла дистанцию за 2:04.68.

Серебро взяла представительница Канады Кайли Масс, которая прошла дистанцию за 2:05.42. Замкнула тройку ещё одна австралийка Эмили Джейн Сибом, которая показала время 2:06.17.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 34 медали — 10 золотых, 14 серебряных 10 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.