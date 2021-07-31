Климент Колесников и Владимир Морозов не вышли в финал ОИ-2020 на дистанции 50 м кролем

Российские пловцы Климент Колесников и Владимир Морозов не смогли пробиться в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 50 м вольным стилем.



В полуфинале Колесников продемонстрировал общий девятый результат (21,82), Морозов — последний, 16-й (22,25). Лучшим в заплыве стал американец Кейлеб Дрессел (21,42). Финал с участием восьми спортсменов состоится завтра, 1 августа.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа